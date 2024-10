Blitz negli opifici, plauso di Massari: "La cultura del rispetto va diffusa"

"L’operazione contro lo sfruttamento del lavoro rappresenta un grande risultato di cui dobbiamo ringraziare tanti soggetti che hanno collaborato per identificare le attività che violavano molte regole in materia". Sono le parole del sindaco di Reggio, Marco Massari (foto), sui blitz eseguiti in diversi opifici tra Reggio e Modena: un’operazione che ha fatto emergere un sommerso di lavoratori in nero (21 in tutto), portando a un arresto e sette denunce. Secondo quanto emerso dalle indagini, queste persone venivano pagate a 50 centesimi l’ora per turni massacranti, mai un riposo, e vivevano in condizioni al limite della dignità umana.

"Su input della Procura reggiana, l’operazione è stata portata avanti in stretta collaborazione tra Ispettorato del Lavoro di Reggio Emilia e Modena, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (Itl), il progetto Common Ground del Comune di Reggio Emilia e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim)". Questo per il primo cittadino rappresenta "la dimostrazione di come combattere insieme lo sfruttamento, il caporalato, il lavoro nero è azione che porta a frutti tangibili".

"Auspichiamo che interventi come questo possano aiutare a diffondere una cultura del rispetto dei lavoratori e delle lavoratrici a tutti i livelli – ha quindi aggiunto –. Le condizioni contrattuali generali, gli orari giusti, la corretta retribuzione, la sicurezza vanno garantiti a tutte e tutti".