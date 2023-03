Blitz nei casolari: trovati 11 ambulanti molesti

Blitz in un casolare contro i venditori che molestano serialmente porta a porta o nei parcheggi, 11 clandestini nordafricani identificati dai carabinieri ed espulsi. Si tratta di marocchini tra i 22 e i 25 anni, qualcuno precedenti di polizia tra cui una tentata rapina. Questo ambulanti improvvisati che cercano di piazzare fazzolettini di carta o accendini, non sono certo una novità. Ma da alcune settimane a Montecchio erano presenti soggetti molto insistenti, che molestavano in modo sistematico tutte le persone – specialmente le anziane – che si trovavano nei parcheggi del centro commerciale Le Terrazze e dell’ospedale Franchini, dove le persone spesso hanno ben altre preoccupazioni che acquistare profumi per auto o calzini. Le molestie si erano estese anche alle abitazioni sia del centro che delle aree periferiche del paese, dove questi giovani si presentavano chiedendo qualche soldo in cambio di merce inutile. E se si rifiutava l’acquisto, pretendevano spesso anche in maniera martellante l’elemosina, spingendo l’anziana di turno a sborsare il denaro. I carabinieri di Montecchio sono stati inondati dalle segnalazioni e dalle lamentele, ed hanno così svolto pattugliamenti e specifici controlli. Ma i venditori, alla vista dei carabinieri, si dileguavano per non essere fermati… salvo poi ritornare all’attacco appena i militari si allontanavano.

Dato che i pattugliamenti non sono bastati per sloggiare gli ambulanti, i carabinieri hanno svolto una mirata attività per cercare di individuare la base da cui partivano, concentrando le loro attenzioni sui casolari abbandonati spesso usati come abitazioni dai senza fissa dimora.

Due case coloniche abbandonate di via Casoni, tra Montecchio e il Chiavicone di Sant’Ilario, sono risultate essere abitate; così alle prime ore di giovedì i carabinieri montecchiesi insieme a pattuglie della Compagina di Reggio, hanno proceduto ai controlli: sono stati trovati ancora addormentati 11 cittadini marocchini che con sé avevano proprio le cianfrusaglie di cui i cittadini avevano raccontato in caserma. I nordafricani sono risultati essere tutti sprovvisti dei documenti di riconoscimento e di quelli attestanti il regolare soggiorno in Italia. Per questo sono stati condotti in caserma per gli ulteriori accertamenti. Attraverso le procedure di controllo tramite foto-segnalamento, sono stati gli 11 sono stati identificati come cittadini marocchini clandestini sprovvisti di permesso di soggiorno; tra loro qualcuno con precedenti di polizia. I militari hanno avviato nei loro confronti le procedure per l’espulsione dall’Italia.

Francesca Chilloni