Blitz nel dormitorio abusivo Sgomberata una palazzina occupata da dodici persone

di Daniele Petrone

Dormivano in dodici all’interno di un edificio abbandonato e fatisciente, avvolto dai rovi e pericolante. Stipati su materassi in mezzo a sporcizia, condizioni igienico sanitarie precarie, tra bombole di gas e allacci illegali delle utenze. Un contesto di degrado scoperto ieri con un blitz all’alba messo a segno dalle forze dell’ordine che hanno sgomberato una palazzina ai civici 34 e 36 di viale Ramazzini, proprio a ridosso del passaggio a livello ferroviario e del sottopasso nel braccio di strada riaperto da pochi mesi.

Una dozzina di occupanti abusivi, tutti maggiorenni. Si tratta di persone senza fissa dimora, originari di varia nazionalità, dall’area del Maghreb all’Africa, ma anche un cittadino italiano. Dieci di loro sono regolari sul territorio (alcuni con precedenti), in possesso del permesso di soggiorno, mentre altri con lo status da richiedente asilo. Sono tutti stati denunciati per l’occupazione abusiva e poi allontanati. Uno di loro, un gambiano di 38 anni, è risultato essere un clandestino, pluripregiudicato e arrestato più volte per spaccio di droga. Nella serata di ieri è stato espulso dall’Italia dopo essere stato rimpatriato con un charter partito da Bologna.

A coordinare il servizio interforze, la dirigente della Volanti della questura reggiana, Mariantonietta Murè. Sul posto, oltre agli uomini della sua squadra, anche gli agenti del posto di polizia di via Turri, nonché della municipale con l’ausilio di un’unità cinofila e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei luoghi. L’indagine è scattata nell’ambito dall’intenso monitoraggio in corso da mesi in tutta la zona stazione e il quartiere Santa Croce voluto fortemente dal questore Giuseppe Ferrari. Ma è scaturita anche da un piccolo incendio divampato proprio due settimane fa in un garage di pertinenza di uno stabile adiacente, al civico 32, dove rimase intossicato lievemente un 45enne nigeriano che dormiva all’interno. A scatenare le fiamme era stato un fornelletto che utilizzava per cucinare; gli abitanti della zona, sentendo odore di bruciato e vedendo il fumo fuoriuscire dal box, avevano lanciato l’allarme ai pompieri. I quali avevano salvato l’uomo, trovato in stato di semincoscienza, stordito probabilmente dalle esalazioni respirate. Era stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova, dal quale era stato dimesso dopo qualche giorno di ricovero. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri per capire come mai dormisse in quel tugurio. Le investigazioni erano poi passate alla squadra mobile della polizia che si sta occupando, ad ampio raggio, di un’inchiesta sul giro di tuguri e bivacchi in tutta la città, affittati in ‘nero’ a prezzi fuori mercato, come dimostrato in recenti blitz.

"Non è questo il caso però. Si tratta ‘semplicemente’ di un’occupazione abusiva", ha spiegato ieri in maniera lapidaria la dirigente Murè durante le operazioni di sgombero dell’edificio al civico 36 di viale Ramazzini. La palazzina – di proprietà di un reggiano risultato essere ignaro della situazione – era abbandonata da tempo ed era già stata dichiarata inagibile. Due settimane fa, quando scoppiò il rogo lì vicino, eravamo andati a fare un giro sul posto e avevamo notato oltre la transenna – con un cartello affisso che recita: "Pericolo di crollo strutturale" – che vietava l’ingresso proprio dei civici 3436 oggetto del blitz di ieri, a due passi dai binari della ferrovia. Affacciandoci avevamo adocchiato resti freschi sul pianerottolo (cibo, escrementi umani e vestiti); tracce di vita ben oltre la dignità davanti alla palazzina in pessimo stato estetico, con incrostazioni dovute a infiltrazioni e calcinacci caduti. E nel nostro tour reportage, alcune persone del quartiere ci avevano detto che qui vivessero persone che un tempo frequentavano le ex Officine Reggiane, bonificate da tempo e con gli accessi murati per consentire la riqualificazione su investimento del Comune. E dai primi accertamenti della polizia ancora in corso di svolgimento, la maggior parte delle dodici persone sgomberate provenivano proprio da lì. E nell’edificio avevano trovato riparo.

Una situazione però pericolosa, tra scarse condizioni igieniche e bombole di gas – recuperate dai vigili del fuoco – che utilizzavano per alimentare fornelletti e scaldarsi. Nonostante i contatori fossero stati distaccati da tempo, sono stati riscontrati anche allacci abusivi della luce. "Secondo noi erano lì da circa due settimane, ma stiamo ancora ricostruendo i fatti", continua la dottoressa Murè. Che infine conclude: "Le persone sono state segnalate tutte ai servizi sociali del Comune che le contatteranno per la presa in carico e offrire loro una soluzione". Un problema purtroppo irrisolto che tocca anche l’emergenza abitativa. Anche se – come ha ribadito spesso l’assessore al welfare Daniele Marchi – sono poco inclini ad accettare e preferiscono trascorrere la notte fuori.