Blitz nelle case-dormitorio In zona stazione passati al setaccio 245 appartamenti

di Nicola Bonafini

Da dicembre a marzo per far vedere che le istituzioni ci sono e comunicare che questo è solo l’inizio. La questura, intesa come il fulcro attorno cui ruota un complesso dispositivo in cui tutte le forze di pubblica sicurezza, a vario titolo, sono coinvolte, prende di petto la situazione della zona di Piazzale Marconi e la zona antistante, quella cioè, che insiste su viale IV Novembre, via Turri, via Eritrea e zone limitrofe.

"Per noi la stazione storica è un punto nevralgico, che attrae l’attenzione dei cittadini, così come delle istituzioni e delle forze dell’ordine", ha spiegato, ieri, in una conferenza stampa organizzata per fare il punto sui controlli iniziati a dicembre (e che proseguiranno anche nei prossimi mesi), il commissario capo Mariantonietta Murè, presente assieme al comandante della polizia Locale, Stefano Poma (nella foto in alto). Un’attività che si fa forte dell’esperienza della ‘bonifica’ delle ex Reggiane, in un ambiente che ha, però, complessità molto diverse, ed è per questo che il punto centrale è una capillare attività di ‘intelligence’: "La metodologia è la stessa, ma in questo caso ci serve per capire dove sono le criticità e come contrastarle".

Grazie alle ordinanze del questore di Reggio, Giuseppe Ferrari, le forze dell’ordine possono entrare nelle case e controllare la situazione.

"Abbiamo già visitato 245 appartamenti e controllato 780 persone – prosegue Poma -. Sono emersi già 91 casi di ‘cancellazioni anagrafiche’, ossia di persone presenti all’interno delle abitazioni ma non regolarizzate, così come persone segnalate che fisicamente non erano più presenti in loco".

Ma gli aspetti più particolari sono quelli legati all’abusivismo edilizio e alla trasformazione dell’appartamento in una sorta di giaciglio per tutti: "A livello di abusivismo abbiamo riscontrato 3 casi. Tra questi spicca un appartamento trasformato in un affittacamere vero e proprio, con queste trasformate in tante stanzette con allacciamenti ‘volanti’ non a norma – prosegue il comandante della polizia Locale -. Il tema però più grave è come vengono utilizzati questi appartamenti. Uno, di circa 60 metri quadrati, era adibito a sostanziale giaciglio per più persone. Abbiamo contato quindici letti presenti. In altri le condizioni igienico-sanitarie erano insostenibili e per questo abbiamo coinvolto anche l’Asl".

Un lavoro molto impegnativo, quello delle forze dell’ordine, in una realtà In cui emerge un groviglio quasi inestricabile di affitti, subaffitti, proprietari assenti e ‘zone grigie’ in cui le irregolarità abbondano: "In un caso è emerso che il proprietario di un appartamento che vive in Inghilterra lo affitta a un soggetto che non conosce, che poi, a sua volta, lo subaffitta ad altri che pagano il canone a quello regolare che poi manda i soldi in Inghilterra -conclude Poma -. Non è facile risalire a tutti questi passaggi. Diciamo che ci fa gioco il fatto che per l’assunzione della residenza l’Anagrafe vuole anche la firma del proprietario, il quale, spesso, è ignaro se ad abitare nell’appartamento di sua proprietà sia l’affittuario o un subaffittuario. Ma spesso, in una situazione simile, il contratto d’affitto non è regolare oppure non c’è. E in quel caso coinvolgiamo la Finanza".