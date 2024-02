Blitz No-Vax a scuola. Imbrattata la Manzoni dove morì il 13enne . Indaga la Digos

"Vax uguale malore nei bimbi". E ancora: "Bimbo vaxato, morto sempre malato". Sono le vergognose scritte comparse ieri mattina sulle facciate della scuola Alessandro Manzoni, in via Emilia Santo Stefano in centro storico, e sull’edificio di viale Magenta che ospita gli uffici amministrativi dello stesso istituto comprensivo, firmate con rivendicazione esplicita dal movimento della ’Doppia V’ cerchiata. Un gesto non casuale e che si riferisce alla tragica improvvisa morte del 13enne Riccardo Curreli, studente di terza media, l’8 gennaio scorso dopo un malore che lo ha stroncato ai piedi delle scale all’interno della scuola, poco prima del suono della campanella al mattino, che aveva sconvolto la città intera. L’episodio è stato immediatamente denunciato e ora la Digos della questura reggiana sta indagando per identificare i responsabili. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

"Queste scritte non sono solamente uno sfregio alla nostra scuola – commenta duramente la dirigente scolastica Alessandra Landini – ma un gesto di estrema violenza, perché rinnova in tutta la nostra comunità il dolore per la perdita del nostro studente. Ed è anche un gesto che offende oltre alla nostra scuola, tutta la città, tutte le persone che si sono spese per contrastare la pandemia nei momenti più bui che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Perché diffondere in questo modo bieco accuse e paure? Perché non rispettare i nostri studenti, i nostri docenti e i nostri collaboratori che hanno già vissuto una prova durissima ? Ognuno è libero di avere la propria opinione sulle cure e la salute, e di esprimerla, ma non commettendo un atto che fa male alle altre persone. Siamo davvero tutti scioccati dalla violenza di questo sfregio".

Infine, la preside auspica che "le forze dell’ordine individuino l’autore o gli autori di queste scritte così che possano rispondere davanti alla giustizia di questo atto indegno di una comunità che accetta il confronto, ma non la violenza".