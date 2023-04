Blitz notturno dei ladri alla Cgil di Montecchio

Montecchio (Reggio Emilia), 28 aprile 2023 – Nuovo blitz contro una sede della Cgil reggiana. Stavolta non si tratta di rivendicazioni o di forme di protesta politica contro il sindacato. E neppure un gratuito vandalismo. Si tratta invece dell’azione di ladri. L’allarme alla centrale operativa del 112 è giunto verso le quattro della scorsa notte, dopo che un cittadino di passaggio, in transito da via Prampolini a Montecchio Emilia, ha notato una situazione sospetta. Sul posto sono arrivati in breve tempo i carabinieri, verificando che poco prima ignoti avevano sfondato la vetrata degli uffici del movimento sindacale, entrando poi all’interno dei locali per mettere a soqquadro cassetti e armadi, quasi certamente alla ricerca di qualche oggetto di valore o di denaro. Sono in corso i controlli per verificare eventuali ammanchi. Sull’episodio indagano i carabinieri di Montecchio Emilia.