Blitz notturno in banca, ma la cassaforte è vuota

Hanno preparato il piano alla perfezione, tanto da arrivare in breve tempo a mettere le mani su una cassaforte, che si trovava sotto la scrivania della postazione dei cassieri. Ma deve essere stata grande la delusione quanto hanno scoperto che il forziere era vuoto. E’ accaduto l’altra notte alla filiale di Villarotta di Luzzara di Emilbanca Credito Cooperativa. All’istituto di credito via Mandelli, al confine con Brugneto di Reggiolo, i ladri verso le 23,30 hanno forzato una porta antipanico, per poi puntare alla cassaforte, forse ben sapendo che quel contenitore blindato era alla postazione dei cassieri, nell’ufficio.

I ladri hanno trascinato il pesante contenitore lungo le scale, per arrivare al veicolo che è stato poi usato per fuggire. I malviventi sono riusciti ad allontanarsi, mentre scattava l’allarme che ha fatto intervenire sul posto i carabinieri e i responsabili della filiale dell’istituto di credito. Solo più tardi i ladri, nell’aprire il forziere, devono essersi accorti che all’interno non c’era nulla. Quando è scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma di Luzzara per avviare le indagini, al momento a carico di ignoti per il reato di furto aggravato.

A disposizione dei militari ci sono in particolare le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della banca e quelle dei varchi comunali. I danni sono limitati alla forzatura della porta, al valore della cassaforte, ma anche ad alcuni scalini in marmo all’ingresso della banca, colpiti dal passaggio della pesante cassaforte quando è stata portata all’esterno.

Antonio Lecci