Blitz notturno in due bar, esercenti esasperati

Nella notte di ieri, intorno alle ore 04.30, i carabinieri della stazione di Quattro Castella sono intervenuti a seguito della segnalazione di una dipendente del bar adiacente al distributore Vega, sito in Strada Calerno a Montecchio Emilia. La donna, giunta sul posto per l’apertura del locale, aveva notato la porta d’ingresso danneggiata.

I militari, giunti sul posto, hanno accertato che ignoti, dopo aver tagliato con un flessibile l’inferriata posteriore e divelto la porta d’ingresso, si erano introdotti all’interno del bar asportando la cassa automatica contenente denaro contante, ancora in corso di quantificazione. I danni arrecati, tra forzature e refurtiva, sono anch’essi in via di quantificazione.

Successivamente, su richiesta di una guardia giurata, i Carabinieri sono intervenuti anche in via Roma a Quattro Castella, presso il bar Fuori Mano, dove veniva riscontrata la forzatura della porta d’ingresso. In questo secondo episodio, sebbene gli autori fossero riusciti ad accedere all’interno, dai primi controlli, non risultava asportato nulla.

Su entrambi i fatti sono in corso accurate indagini per furto aggravato, volte all’individuazione dei responsabili di quanto accaduto a Quattro Castella.

red. cro.