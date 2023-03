Bloccano un’auto e trovano la marijuana Segnalazione in Prefettura per due giovani

Hanno bloccato un’auto, notando che il conducente procedeva in maniera sospetta. L’impressione degli agenti della Polizia di Stato si è rivelata giusta, quando dopo i controlli le due persone a bordo della vettura, un 24enne e un 18enne, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 1,33 grammi e 13 grammi di marijuana.

Per questo i due giovani sono stati entrambi sanzionati (ex art 75 DPR 30990) per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente e segnalati alla Prefettura.

Inoltre, al conducente è stata ritirata la patente di guida,come previsto dal DPR 30990.

Il controllo è stato effettuato da una pattuglia sabato sera alle 22.35, durante una serie di interventi degli operatori della Squadra Volanti della Questura, operazioni svolto con l’obiettivo di prevenire reati e di effettuare un costante controllo del territorio, per rispondere all’esigenza di sicurezza dei cittadini reggiani, soprattutto nelle zone urbane che appaiono colpite o a rischio degrado.