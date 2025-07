Bloccati in parete dalla grandine

Intervento di soccorso ieri alla Pietra di Bismantova dei Vigili del fuoco con l’elicottero Drago per il recupero di due escursionisti bloccati in parete da un'improvvisa ondata di maltempo con vento e grandine.

I due escursionisti sono stati colti dal maltempo mentre stavano affrontando la via Zuffa/Ruggiero (foto d’archivio) a circa 100 metri dalla base e a 50 metri dalla vetta della Pietra.

Hanno lanciato l’allarme alle ore 14,00 circa e l’immediato intervento dei vigili del fuoco con l’elicottero Drago di Bologna ha permesso di recuperare i due escursionisti mediante verricello e di portarli alla base dove erano ad attenderli i mezzi della Croce Verde locale. I sanitari hanno riscontrato ai due scalatori solo una leggera ipotermia.

Nel frattempo si era messa in movimento anche la squadra del Soccorso Alpino Monte Cusna; alcuni soccorritori avevano raggiunto la vetta della Pietra e mentre si stavano organizzando per calarsi, è giunto l’elicottero dei vigili del fuoco. I due alpinisti erano partiti con il sole per una scalata lungo la storica via, aperta nel luglio del 1971 quando, arrivati oltre la metà del percorso, sono stati colti dal rovescio.

Grandine e vento forte hanno colpito tutta la zona di Castelnovo Monti e dintorni provocando anche danni in alcune zone.

Settimo Baisi