Bloccato a destra, senza corsia d’emergenza

Falciato da un camion mentre si trovava in panne con l’auto sotto una galleria nel Bolognese, sulla Autostrada del Sole tra Rioveggio e Sasso Marconi. È deceduto così Antonio De Stefano, operaio 54enne residente a Cavriago. Erano circa le 3 del mattino quando è avvenuto lo schianto in galleria Allocco, all’altezza del chilometro 214. Il cavriaghese viaggiava da solo proveniente da Laino Borgo, in Calabria, paese di cui è originaria la sua famiglia. In una prima ricostruzione, l’auto ha iniziato ad accusare problemi e si è bloccata proprio sotto il tunnel, sulla corsia più a destra dove non c’è quella d’emergenza. Secondo alcune testimonianze sarebbe sceso dal lato guidatore, secondo altre era ancora nell’abitacolo quando è sopraggiunto il camion. Sono intervenuti i soccorsi sanitari, ma per la vittima non c’era più nulla da fare. Sono poi state le pattuglie della Polizia Stradale, con un carro attrezzi e il personale del tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, a bloccare l’accesso alla galleria per svolgere i rilievi tecnici e rimuovere gli autoveicoli. L’incidente ha determinato fino a 7 chilometri di coda.

f.c.