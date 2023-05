Bloccato al Campo di Marte con una valigetta piena di confezioni di cocaina

Trovato con una valigetta di cocaina. Poco dopo le 17 di domenica una pattuglia delle Volanti,

impegnata nell’attività di prevenzione e controllo al parco Campo di Marte 2, ha fermato e identificato un 20enne senza fissa dimora, che si era mostrato nervoso e agitato. Dopo i necessari controlli, l’uomo è stato trovato in possesso di un contenitore di metallo con all’interno 9

involucri termosaldati: sottoposta successivamente a pesatura ed esame narcotest a cura di personale del locale Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica la sostanza è risultata essere cocaina, per un peso complessivo di 5,34 grammi.

Al termine dei necessari adempimenti, il 20enne è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di spaccio e anche per il rifiuto a fornire le proprie generalità.

Poche ore prima, alle 9 di domenica, una pattuglia delle Volanti ha identificato in un negozio di via Eritrea una 32enne senza fissa dimora e già destinataria (da venerdì) di un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane: le era stato vietato l’accesso all’area della stazione storica, via Eritrea, viale IV Novembre, per un periodo di 10 mesi.

La donna è stata denunciata.

Poco prima di mezzanotte, una pattuglia delle Volanti, ha notato in viale IV Novembre cinque uomini che discutevano animatamente: uno, in particolare ,urlava a si sbracciava. Gli operatori sono intervenuti per evitare che la lite degenerasse. Alla vista degli agenti, i presenti si sono allontanati ma la persona che appariva più alterata è stata raggiunta: era un 36enne senza fissa dimora con precedenti di polizia in materia di stupefacenti. E’ stato sanzionato perché intento a bivaccare e bloccare il passaggio pedonale, con conseguente ordine di allontanamento.

Pochi minuti dopo una pattuglia delle Volanti è intervenuta in piazzale Europa: al 113 era stato segnalato un uomo in escandescenze che disturbava la tranquillità del luogo. Gli operatori delle Volanti hanno individuato un 31enne, già noto alle forze di polizia, in stato di evidente alterazione per abuso di sostanze alcoliche. E’ stato riportato alla calma e denunciato per ubriachezza molesta.