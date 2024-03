Bloccato e processato. Torna subito a rubare

Il 9 febbraio è stato arrestato dai carabinieri per un furto al supermercato, la mattina del 10 febbraio è stato processato per direttissima, la sera del 10 febbraio è tornato a rubare al supermercato.

Protagonista della vicenda è un giovane di 23 anni che più volte si è resto autore di furti di generi alimentari.

Come si diceva, il 9 febbraio aveva preso della merce dagli scaffali del Conad City di Bibbibiano; preso in consegna dai carabinieri e processato, è subito tornare a ripetere la stessa azione nello stesso supermercato. Bloccato dai dipendenti – avevano visto che aveva occultato dei prodotti nella giacca – ai carabinieri ha consegnato il maltolto (valore, 50 euro) senza opporre resistenza. Nuova denuncia per furto aggravato.