Bloccato mentre vende la cocaina

Arrestato dai carabinieri un 35enne per spaccio nei pressi di un supermercato di Castelnovo Monti. Questa è l’accusa mossa dai carabinieri del nucleo operativo Compagnia nei confronti di un cittadino albanese 35enne che a piedi girava con fare sosspetto nei pressi di un supermercato del centro di Castelnovo Monti. Particolare che non è sfuggito ad alcuni cittadini, che hanno immediatamente segnalato la circostanza ai militari. Nel primo pomeriggio di mercoledì i carabinieri l’hanno individuato mentre, con atteggiamento guardingo, si avvicinava a piedi a un’auto parcheggiata nei pressi dello stesso supermercato. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, fermando lui e il potenziale acquirente: il 35enne è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina già confezionate, mentre l’altro uomo, un 46enne, aveva con sé una dose appena acquistata. Il 35enne, albanese è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio , sequestrata la dorga e un migliaio di euro in contanti.

s.b.