Bloccato in stampelle allo stadio. Ed entra senza. Inter: “Malinteso”

Bologna, 9 maggio 2025 – Francesco Messori, fondatore e primo capitano della Nazionale italiana di calcio amputati, è abituato a superare ostacoli. Lo fa da quando è nato senza una gamba, e ha deciso che lo sport – e in particolare il calcio – sarebbe stato la sua strada. Eppure, anche per uno come lui, ogni tanto ci sono barriere ancora oggi da superare. Barriere che non c’entrano nulla col fisico, ma con le regole e la burocrazia. Come quelle incontrate pochi giorni fa all’ingresso di San Siro. «Io e il mio amico Anthony avevamo due biglietti per la semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, non nel settore disabili, perché mi erano stati regalati. Quando lo steward ha visto che avevo le stampelle, ci ha bloccati: “Tu lo sai che così non puoi passare qui?”, mi ha detto. Ci hanno mandati al gate 11, quello accanto al nostro e riservato ai disabili, dove però ci hanno detto che senza un biglietto dedicato saremmo finiti in lista d’attesa». Con il fischio d’inizio ormai vicino, Messori ha fatto una scelta: ha lasciato le stampelle a un venditore ambulante fuori dallo stadio ed è entrato saltellando su una gamba sola, aiutato poi di peso dall’amico per salire le scalinate. “Fortunatamente eravamo nel primo anello blu e c’erano poche scale”, spiega ridendo. Il ragazzo però non punta il dito contro nessuno, anzi. «Rileggendo il regolamento, mi sono reso conto che avrei dovuto segnalarlo per tempo. È stata una mia disattenzione».

L’Inter conferma: "Conosco Francesco da tantissimo tempo, siamo amici – spiega Alberto Bassani, responsabile dell’area sociale del club – e l’ultima volta che l’ho visto aveva una protesi. Non è un passaggio automatico essere amputati e avere le stampelle. A lui abbiamo dato i biglietti del primo anello blu, che purtroppo non prevedono l’accesso con le stampelle. Purtroppo Francesco si è scordato di comunicarcelo. Quando l’ho richiamato era già entrato». Lo stesso Bassani aggiunge: “Si è trattato di un semplice malinteso. Alla partita c’erano molte persone con le stampelle nel settore riservato. Ci tengo a chiarirlo: non vogliamo che passi il messaggio che la nostra non sia una società inclusiva, perché è esattamente il contrario». Anche Messori, lo dice chiaramente: nessuna polemica. 2Capisco che ci siano regole, per carità, ma un po’ di elasticità mi avrebbe aiutato”.

Poi un ragionamento: "Non si tratta di essere inclusivi perché “si deve”, ma perché si crede davvero che ogni persona abbia diritto di esserci”. Nelle sue parole non c’è rancore, solo una grande leggerezza. “Forse la colpa è mia. Ma alla fine io e il mio amico ci abbiamo riso su e ci siamo goduti una partita splendida”. Un’ironia che nasce da una libertà conquistata: “La fede è stata la mia salvezza. Mi ha insegnato che sono amato per quello che sono”.