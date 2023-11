Blocco stradale a Catania. Nei guai 28enne reggiano

Sono dieci i denunciati dalla digos di Catania per il blitz di Ultima generazione avvenuto venerdì nel capoluogo siciliano, quando alcuni manifestanti hanno messo in atto un blocco stradale davanti al tribunale mentre altri hanno versato della vernice arancione lavabile nella Fontana dei Malavoglia. Tra loro anche un reggiano di 28 anni.

"Una manifestazione non autorizzata né preavvisata", si legge in una nota della questura che parla poi di "danneggiamento aggravato, violenza privata e interruzione di pubblico servizio".

Per il blocco stradale la Digos ha denunciato per protesta non autorizzata, violenza privata e interruzione pubblico servizio una 27enne di Pavia, un 28enne di Reggio Emilia, un 20enne di Napoli, una 23enne e una 21enne di Palermo, una 30enne di Torino e una 33 di Milano. Per il blitz nella fontana, invece, i denunciati sono stati una 24enne di Alcamo, una 29enne di Milano e un 33enne di Vicenza. Questi ultimi sono accusati di protesta non autorizzata e danneggiamento. Nei confronti di tutti i manifestanti, il questore di Catania ha emesso un foglio di via obbligatorio con ordine di rientro nel comune di residenza e divieto di ritorno a Catania.