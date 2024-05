Bmr acquisisce il 52% di Italvision

L’azienda scandianese Bmr acquisisce il 52% del capitale di Italvision. Bmr, specializzata nella realizzazione di macchine per la finitura ceramica, integra nella sua compagine e nella sua offerta un know-how d’eccellenza: da oltre 20 anni Italvision è leader di settore nella progettazione di sistemi per il controllo della qualità e dei processi di produzione grazie a sistemi di visione artificiale. L’elevata tecnologia di Italvision (sempre di Scandiano) inizialmente nata per il controllo produzione e qualità nel settore ceramico, grazie ad una continua attività di ricerca e sviluppo, viene oggi esportata in altri settori in particolare in quello alimentare. L’integrazione consentirà ad entrambi i brand di essere ancora più efficaci nell’avanzare ai propri clienti proposte integrate di soluzioni per la finitura ceramica dotate di sistemi di visione artificiale d’avanguardia. Si applica così un ulteriore tassello nel quadro della strategia Sacmi (che nel 2023 ha acquisito il 100% di Bmr) di valorizzazione e completamento dell’offerta in ambito Tile. "Italvision – dice Paolo Mongardi, presidente di Sacmi e Bmr – è una realtà molto interessante che da anni rappresenta un riferimento nel segmento dei sistemi di visione artificiale per il machinery. Questa acquisizione aumenta il nostro know-how digitale".

m. b.