Bmr costretta a vincere per sperare nei playoff

L’anticipo del PalaBigi apre l’ultima giornata di regular season di Serie C. Alle 20,45, sul parquet di via Guasco, la Bmr Basket 2000 (22) ha assoluta necessità di vittoria contro il Magik Parma (8) per continuare a sperare nel terzo posto: la sconfitta di Correggio della scorsa settimana ha reso ancor più complicate le chances di approdo ai playoff della squadra di Baroni, distante 2 lunghezze da Castelnovo Monti con lo scontro diretto sfavorevole, ma con i due turni ad "orologio" che seguiranno il match odierno la matematica ancora non li condanna. Ex di turno della sfida odierna è Defant, approdato nel quintetto cittadino dopo aver disputato la prima parte di stagione al di là dell’Enza; da parte parmense, invece, può essere considerato un ex mancato l’italo-argentino Boffelli (15,9 punti di media), che dopo il mancato concretizzarsi dell’accordo con la Bmr, si è accasato proprio a Parma, dove è il miglior realizzatore della squadra.