‘Boccali in Rocca’ chiude l’estate. Un grande salotto a cielo aperto per tutti i cultori della birra

Le birre artigianali saranno le protagoniste dei giardini della Rocca dei Boiardo. Oggi l’attesa serata ‘Boccali in Rocca’ chiuderà il calendario scandianese di ‘Sorsi d’autunno’ negli spazi della Rocca, prima del gran finale itinerante con la Spergolonga del 5 ottobre. Dalle ore 20, i Giardini si trasformeranno in un grande salotto a cielo aperto dedicato ai cultori della birra di qualità. Grazie alla collaborazione con Braglia Beverage, saranno presenti sei birrifici di primo piano della scena nazionale: Birrificio 5+, del Ducato, Granda, Lambrate, Opperbacco e Vetra. Il biglietto, al costo di 12 euro, include cinque degustazioni e il bicchiere ufficiale della manifestazione. I biglietti per Boccali in Rocca sono disponibili esclusivamente su Vivaticket. Non mancheranno le proposte gastronomiche con food truck posizionati nel vallo della Rocca e i locali della piazza a disposizione del pubblico. La colonna sonora sarà affidata all’energia rock’n’roll della The Pelvis-Elvis Presley cover band, capace di trasformare la serata in una vera festa sotto le mura storiche.

Con ‘Boccali in Rocca’ termina il ciclo di eventi ospitati nella suggestiva cornice della Rocca: la rassegna ‘Sorsi d’autunno’ si sposterà poi sulle colline per la Spergolonga, la camminata non competitiva che il 5 ottobre porterà i partecipanti tra vigneti e paesaggi, con degustazioni di Spergola e prodotti tipici.

m. b.