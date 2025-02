Bocce Podio per Truzzi sulle corsie del Bresciano

Terza piazza per Davide Truzzi al trofeo "Boccia d’Oro", una delle classiche più prestigiose del calendario nazionale andata in scena a Castel Mella. Sulle corsie bresciane l’alfiere della Sammartinese è stato l’unico a tentare di contrastare lo strapotere del Sant’Angelo Montegrillo, che è riuscito a portare tre suoi atleti tra i primi quattro della manifestazione in terra lombarda.

Si ferma in finale, invece, la corsa di Luciano Rossi e Matteo Torricelli nella diciassettesima edizione del Memorial "Adriano Marchesini", gara regionale a coppie di categoria A-B-C-D andata in scena a Soliera. L’equipaggio della Scandianese si è fatto strada nella parte bassa del tabellone regolando Claudio Caputo-Enrico Nocetti (Corlese) nei quarti e Ivan Montorsi-Alberto Bianchini (Quattro Ville) in semifinale, prima di arrendersi di fronte a Paolo Ferrarini-Alessandro Ricci (Pavullese) nel match decisivo; sul podio anche Riccardo Bertolini e Imer Iori (Cavriaghese) sconfitti al penultimo atto dai futuri campioni.

Terzo posto per Enrico Corassori, invece, a Pegognaga, dove si è disputato il Memorial Soci, gara regionale individuale di categoria B-C-D: l’atleta della Sammartinese, sulle corsie mantovane, ha perso in semifinale per mano di Gilberto Cappelli (Nuova Roverbellese), mentre hanno terminato la loro corsa ai quarti Giuliano Aldrovandi (Campagnolese), Vilmer Barani (Campagnolese) e Matteo Truzzi (Sammartinese).