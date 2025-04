Bocciata la giornata degli alpini: "Il 26 gennaio è legato al fascismo"

Bocciata in Consiglio dalla maggioranza la mozione del gruppo di opposizione ‘Castelnovo al Centro’ che proponeva l’istituzione, il 26 gennaio di ogni anno, della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, prevista per legge nel 2022. Una proposta nata, secondo l’opposizione, da uno spirito profondamente civico e apartitico, e che mirava a riconoscere e valorizzare il ruolo storico e sociale degli Alpini, non solo nel contesto bellico del passato, ma anche oggi nelle attuali attività civili e di volontariato. La maggioranza ha giustificato il voto contrario sostenendo che la data del 26 gennaio è legata alla battaglia di Nikolaevka, combattuta nel 1943 dalla Dvisione Tridentina, guidata dal generale Luigi Reverberi, per conto del regime fascista. Una posizione, secondo il gruppo ‘Castelnovo al Centro’ che trascura il senso autentico e profondamente umano della giornata istituita dallo Stato italiano: non una celebrazione del conflitto, ma un momento di memoria e riflessione.

"La nostra mozione non aveva alcun intento di revisionismo storico, - chiariscono i consiglieri comunali Gabriele Tacconi, Mattia Casotti, Sabina Nardini, Claudia Beretti ed Ermanno Briglia - al contrario, volevamo promuovere un momento di unione e di commemorazione, fondato sui valori condivisi della pace, della solidarietà e del servizio alla collettività. Come scrive Mario Rigoni Stern ne ‘Il sergente nella neve’, ‘il vero coraggio era restare umani nella disumanità della guerra’. È questo il tipo della memoria che volevamo coltivare e che una qualsiasi amministrazione dovrebbe trasmettere in occasione di una Giornata Nazionale. Volevamo promuovere la memoria e trasmettere alle nuove generazioni i valori di fratellanza e dell’impegno civile che gli Alpini incarnano da oltre un secolo, detto anche da Mattarella".

s.b.