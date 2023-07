"Bocciata la mozione pro commercianti"

di Francesca Chilloni

"Nessun sostegno ai commercianti di piazza IV Novembre, la maggioranza Pd vota contro il buonsenso". Sono sdegnate le minoranze consiliari Alternativa Civica per Sant’Ilario e Calerno, Centrodestra e Movimento 5 Stelle, e parlano di ostilità preconcetta verso di loro dopo che la maggioranza in occasione dell’ultimo Consiglio comunale ha votato contro una loro mozione finalizzata a riconoscere le difficoltà subite dai commercianti di piazza IV Novembre a seguito dei lavori di riqualificazione, che dovrebbero durare sei mesi. "E’ evidente a tutti - sottolineano dall’opposizione - che queste attività economiche stanno subendo una temporanea riduzione del loro giro d’affari, viste le difficoltà di accesso. Ma pur di dire ‘no’ alle minoranze, la maggioranza Pd ha votato contro una proposta di buonsenso. Minoranze che, tra l’altro, sono tali a causa della legge elettorale maggioritaria, ma che hanno ottenuto il voto del 60% degli elettori".

La mozione invitava il sindaco e la Giunta a ridurre in via temporanea le tariffe e le tasse locali, come ad esempio la parte variabile della tassa rifiuti, per compensare in piccola parte il danno subito dalle attività presenti. "Un dato economico modesto facilmente sopportabile dal Comune, ma significativo almeno dal punto di vista del principio - spiega Alberto Iotti di Alternativa -. Eravamo convinti che la maggioranza avrebbe tranquillamente approvato la mozione, ma eravamo stati ingenui. Il no è stato compatto, con motivazioni semplicemente incomprensibili. L’assessore al commercio Bellei, che doveva essere il primo a sostenere la proposta, si è invece arrampicato sugli specchi pur di bocciarla. Evidentemente la maggioranza per principio non intende votare nessuna proposta che viene dalle minoranze, anche quando siamo di fronte a una questione di buonsenso".

E poi si domanda se almeno per una volta l’intero Consiglio comunale non possa dare dare un voto unanime: "Per quale motivo politico non si può convergere tutti su una proposta di buonsenso? E’ l’ennesima dimostrazione che la maggioranza Pd è vittima di una arroganza del potere estremamente negativa per una gestione equilibrata del Comune". La conclusione è molto amara: "Ci dispiace per le attività di piazza IV Novembre".