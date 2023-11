Bocciata la sfiducia alla Curioni

Bocciata la sfiducia all’assessora Raffaella Curioni (foto) sull’affaire della rassegna stampa telematica di Comune e Provincia affidata in via diretta alla Pressline di cui è responsabile legale Roberto Sacchelli, marito dell’assessora, come aveva sollevato il consigliere della Lega Alessandro Rinaldi sul nostro giornale un mese fa. La stessa società ha diramato ieri pomeriggio un comunicato stampa (pubblicato da Reggionline, non inviato però al Carlino) col quale si appresta a puntualizzare che "la proprietà di Pressline srl è al 79% di TrMedia srl e solo il 5% di Sacchelli". Ieri si è discussa in Sala del Tricolore la mozione presentata dal Carroccio e sottoscritta da gran parte dell’opposizione. Il sindaco Luca Vecchi ha difeso l’assessora parlando di "procedura legittima e ineccepibile". E dopo una bagarre con Rinaldi si è andati al voto: sette voti favorevoli alla sfiducia e 16 contrari. Mozione respinta.