Bocciodromo, scontro in Comune

Bocciodromo di Casalgrande: dal Comune serve verità e trasparenza. A sostenerlo sono i gruppi di opposizione Voi per Casalgrande e Pd Casalgrande con il segretario del Pd Matteo Balestrazzi intervenendo sulle nuove polemiche per la questione del bar bocciodromo, locale di proprietà del Comune.

"Apprendiamo con preoccupazione quanto emerso in questi giorni attraverso articoli, post pubblici e testimonianze sui social, tra cui quelli dell’ex sindaco Fausto Montipò, riguardo alla gestione e al futuro del bocciodromo comunale – dicono dalla minoranza –. Allo stesso tempo abbiamo preso atto della non risposta del sindaco Daviddi. Il sindaco dice che ‘quella del confronto è la strada maestra per risolvere i problemi’. Ha ragione: serve un confronto con i cittadini subito. La situazione richiede ora un solo passo responsabile: un’operazione trasparenza, aperta al confronto".

Per la minoranza sono in "discussione i valori della partecipazione, della tutela delle persone e luoghi di socialità, del rispetto del contributo storico delle associazioni di volontariato e degli storici del territorio". Chiedono la convocazione di una commissione consiliare affari generali aperta al pubblico al bocciodromo. "Una sede simbolica e concreta al tempo stesso affinché si possa fare chiarezza davanti ai cittadini con documenti alla mano – rimarcano i due gruppi –. Lo dobbiamo ai cittadini e cittadine di Casalgrande, a tutte le associazioni di volontariato, ai fruitori del bocciodromo e più in generale a tutto il sistema sociale".

Immediata la replica del sindaco Daviddi: "Ribadisco quanto affermato in tante occasioni precedenti: questa amministrazione non si è mai sottratta al confronto e mai lo farà. Quindi ben venga la proposta di una commissione consiliare affari generali da tenersi al bocciodromo. Sarà indubbiamente un’occasione per confrontarci su aspetti concreti e per fare chiarezza sulle tante questioni aperte su questo tema che sta a cuore di molti cittadini".

Matteo Barca