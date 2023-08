Bocconi avvelenati con topicida Il sindaco: "Atto vile e criminale"

Allarme bocconi avvelenati nell’area sgambamento cani in via Piave a Gattatico. Momenti di apprensione nella serata di lunedì dopo che un cane si è sentito male dopo aver ingerito un’esca, pare contenente topicida. E’ stato quindi necessario chiudere temporaneamente l’area pubblica. Il cane è stato poi affidato alle cure del caso e ricoverato per i controlli da parte del veterinario dopo il pericoloso episodio avvenuto l’altra sera. Fortunatamente l’animale ha superato la crisi ed è fuori pericolo.

In via Piave è prontamente intervenuta la polizia locale dell’Unione Val d’Enza. Immediati pure i provvedimenti da parte del Comune per evitare altri pericoli per i cani. Nella giornata di ieri sono state eseguite le opere di bonifica e sfalcio dell’area sgambamento cani per compiere ulteriori verifiche e scongiurare la presenza di altre esche.

"Si tratta di un atto criminale e vile quello successo lunedì sera – dice Luca Ronzoni, sindaco di Gattatico –. Il cane non è stato bene dopo l’ingerimento di un boccone. E’ stato successivamente portato dal veterinario. Abbiamo bonificato l’area, chiusa momentaneamente e poi riaperta già ieri dopo i lavori realizzati". Il Comune di Gattatico ha subito informato i cittadini della chiusura dell’area per la possibile presenza di esche avvelenate.

"La polizia locale si è portata sul posto – sottolinea il sindaco Ronzoni –. Speriamo sia individuato il responsabile del grave gesto attraverso le indagini. E’ la prima volta, da quando sono sindaco, che apprendo di bocconi avvelenati lasciati nell’area sgambamento cani in via Piave". Indignazione tra i cittadini dopo la notizia del veleno trovato in un luogo frequentato da tanti cani.

