Bocconi sospetti nel parco

Bocconi sospetti sono stati segnalati ieri mattina nel parco del quartiere Abicoop, in centro a Novellara. I pezzi di cibo sono stati raccolti da alcuni cittadini che, in base a uno strano odore, ipotizzano che possa trattarsi di bocconi avvelenati, in grado di essere nocivi agli animali in caso di ingestione. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, con alcuni pezzi di cibo prelevati come campione per una possibile analisi di laboratorio. L’area in questione, aperta al pubblico, è molto frequentata da cittadini che vi si recano con i cani per la passeggiata.