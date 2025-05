Bohème in scena al Valli: "Un sogno che si realizza"

"Bohème" è l’opera che Giacomo Puccini dedica alla gioventù, ai sogni e all’amore, componendo un capolavoro su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Domani alle 20 e in replica domenica alle 15.30 sarà in scena al Teatro Municipale Valli con un nuovo allestimento coprodotto da Teatro Regio di Parma, OperaLombardia e I Teatri, firmato dalla regista e costumista Marialuisa Bafunno. Sul podio Riccardo Bisatti, alla direzione della Filarmonica di Parma, della Banda degli Allievi del Conservatorio Peri-Merulo, del Coro del Teatro Regio di Parma e del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Parma.

Protagonisti Atalla Ayan (Rodolfo), Roberto Lorenzi (Schaunard), Eugenio Maria Degiacomi (Benoit, Alcindoro), Roberta Mantegna (Mimì), Alessandro Luongo (Marcello), Aleksei Kulagin (Colline), Maria Novella Malfatti (Musetta), Francesco Congiu (Parpignol), Angelo Lodetti (Sergente dei doganieri), Matteo Mazzoli (Doganiere), Matteo Monni (Venditore ambulante). Un vecchio, in un angolo del palcoscenico, appoggia sul suo scrittoio una scatola di latta impolverata. La apre, ne estrae una cuffietta rosa e comincia a ricordare. Poi la scena si apre sulla poverissima soffitta, dove Rodolfo, Marcello, Colline e Schaunard vivono in uno spazio di aggregazione, un misto tra laboratorio, studio e loft e coltivano il sogno di una vita condivisa, in balìa del presente e di tutte le sue contraddizioni.

"Ho affrontato per la prima volta questo capolavoro e per me è stato un sogno che si è realizzato – ha detto il maestro Riccardo Bisatti – Puccini è meticolosissimo nell’indicare le varie sfumature. Scoprire ogni dettaglio con i cantanti e la regista è stata un’esperienza entusiasmante che si è potuta realizzare solo con un vero gioco di squadra e puro amore verso il teatro".

Stella Bonfrisco