Boiardi trascinatrice A Parma la Chemco sale in cattedra: finisce 40-113

Pronto riscatto per la Chemco Puianello che, nella dodicesima giornata, cancella il ko contro la Magika Castel San Pietro sbancando il parquet del Magik Rosa Parma per 40-113. MVP del match, la capitana Alessia Boiardi (foto) che ha ‘sporcato’ all’ultimo uno score pressoché perfetto (5/5 da 2, 4/5 da 3, 1/1 ai liberi) coadiuvata, come al solito, da Olajide che ha dominato con la sua stazza fisica (22 punti e 8 rimbalzi); trova gloria, con punti e rimbalzi, anche la baby Susanna Cherubini (classe 2009) che si affaccia per la prima volta in prima squadra.

Chemco Puianello: Olajide 22, Bevolo 10, Manzini n.e., Luppi, Dettori 14, Dzinic 10, Raiola 4, Cherubini 4, Gatti 17, Boiardi 23, Ivaniuk 9. All. Giroldi.

Stop interno per l’Aluart Scandiano che cede 36-61 al Fiorenzuola. Nel giorno del rientro in campo della capitana Fedolfi, le ragazze di coach Cavalcabue faticano oltremodo a trovare la via del canestro con le piacentine che ringraziano e, concedendo solo quattro punti nel terzo quarto alle avversarie, portano a casa la vittoria. Aluart Scandiano: Fedolfi 3, Susca 3, Sinconi, Bini 4, Marino 6, Meglioli A. 7, Pellacani, Brevini ne, Todisco 3, Castagnetti 6, Meglioli E. 5. All. Cavalcabue.

Cesare Corbelli