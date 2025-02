Boiardo esaurito per Elio Germano e Teho Teardo

Stasera alle 21 si prevede il tutto esaurito, al teatro di Scandiano, per "Il sogno di una cosa" con Elio Germano e Teho Teardo (foto), liberamente tratto dal testo di Pier Paolo Pasolini, proposto in una versione di parole e musica. Tre ragazzi friulani alla soglia dei vent’anni vivono la giovinezza affrontando il mondo. Pasolini parla con le voci delle persone che dall’Italia del secondo dopoguerra, stremate dalla povertà, fuggirono attraversando illegalmente il confine per andare in Jugoslavia, attratte dal comunismo e con la speranza di trovare un lavoro dignitoso e cibo per tutti. Vista oggi è una specie di rotta balcanica al contrario che attraversa lo stesso confine che attualmente i profughi in fuga percorrono per venire in Italia.