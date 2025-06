"Boicottiamo i prodotti israeliani". Mozione bocciata

È stata bocciata la mozione del gruppo consiliare ’M5S-Si può fare’ di Correggio, che proponeva di boicottare i prodotti "made in Israele", come presa di posizione simbolica contro un governo accusato di compiere "crimini contro l’umanità". "La maggioranza Pd – dichiara il consigliere Giancarlo Setti (foto) – ha bocciato la mozione con la debole motivazione della sua inutilità, colpevole di impiegare risorse per una verifica su relazioni, forniture e rapporti commerciali con società e istituti israeliani. Mentre in questi stessi giorni la Regione e il Comune di Reggio hanno invece preso una posizione per interrompere ogni tipo di relazione, scambio e cooperazione istituzionale con Israele. Non ci rimane che constatare lo scarso coraggio e la timida determinazione con cui si muovono gli amministratori pubblici a Correggio".