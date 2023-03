Bolletta astronomica: era colpa del vicino

di Francesca Chilloni

Stupore e incredulità quando le è arrivata da Iren una bolletta dell’acqua da 1500 euro. Sensazioni negative che si sono trasformate in rabbia quando, svolti tutti gli accertamenti del caso, la donna ha scoperto che il vicino di casa le aveva "vampirizzato" il contatore posto tra le due abitazioni. Adesso per il ladro d’acqua potrebbe scattare una doppia denuncia: l’impianto manomesso è di proprietà dell’azienda e non degli utenti. La sconcertante vicenda è venuta alla luce nei giorni scorsi a Montecchio, in un quartiere residenziale di villette a schiera a sud del paese. Il "vampiro" è proprietario di una villetta accanto alla quale si trova l’abitazione della signora, una donna distinta e di buona cultura. L’uomo, per motivi familiari, aveva per diverso tempo lasciato disabitato il proprio immobile, al quale erano stati tolti tutti gli allacciamenti, poi un paio di mesi fa ha deciso di effettuare delle opere di ristrutturazione. Ed è stato probabilmente allora che ha deciso di "attaccarsi" al contatore posto tra le due villette: una cassetta con due misuratori di consumi e da da cui si dipartono due tubi, uno per casa. Quando la donna ha ricevuto la bolletta che indicava consumi mostruosi, ha subito chiamato Iren che ha inviato sul posto un tecnico. L’ipotesi era che ci fosse una perdita importante nelle tubature. La cassetta era stata piegata e manomessa in modo da servire entrambe le case. Sono stati attivati gli uffici per un’ispezione ulteriore. Il vicino ha candidamente ammesso di essere stato lui: gli serviva l’acqua. I carabinieri sono stati allertati e la donna sta valutando se sporgere querela.