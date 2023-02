Bolletta del gas, Reggio tra le più care

Dall’analisi di Facile.it, che dal 2008 confronta i prezzi del mercato, emerge che la nostra regione spende di più per le utenze rispetto alla media nazionale, in particolare per il gas, e Reggio non fa eccezione anzi è al terzo posto tra le città più costose del territorio.

Per l’occasione Facile.it ha comparato le spese medie delle famiglie che hanno scelto di affidarsi al mercato tutelato, facendo un quadro nazionale ma anche regionale e provinciale. Il dato più impressionante è l’aumento, a parità di consumi, dell’elettricità: nel 2022 è costata alle case degli emiliani e dei romagnoli più del doppio del 2021, cioè in media 1.393 euro (+108%). È un numero comunque più basso della media nazionale (1.434). Da questo punto di vista la città con i consumi più alti in regione è stata Modena, dove la spesa media a famiglia è stata di 1.466 euro. Reggio però è vicinissima, al secondo posto, con 1.455. Poco dietro Parma e Piacenza, rispettivamente a 1.448 e 1.443.

Il dato migliore lo hanno Rimini (1.350) e Bologna, che con 1.312 ha avuto in media per la luce la bolletta più leggera. Anche il gas, che ha un prezzo maggiore, è aumentato vertiginosamente: +48% nei costi del 2022 consumando lo stesso quantitativo dell’anno precedente, per un nuovo totale medio a famiglia di 1.646 euro, ben più alto della media nazionale (1.459).

Questo aumento porta l’Emilia-Romagna al secondo posto nazionale per spese di gas, seconda solo al Trentino-Alto Adige. In questa categoria a livello regionale ‘vince’ abbastanza nettamente Ferrara, dove si sono spesi generalmente 1.811 euro per casa. Seconda Parma ma Reggio anche qui è sul podio, terza, con 1.721 euro. Se la sono passata meglio Bologna e le province romagnole, con Forlì-Cesena che con ‘soli’ 1.531 euro ha l’esborso più basso di tutta la regione.

Il costo medio annuale delle bollette per i nostri corregionali è dunque complessivamente di 3.039 euro, mentre la media nazionale è inferiore di più di 100 euro: 2.893. Reggio è terza in regione nelle spese per luce e gas: sono stati in media 3.176 a famiglia gli euro versati nel mercato tutelato. Peggio nel totale hanno fatto solo Ferrara (3.207, ha pesato molto il gas) e Parma (3.196). La più risparmiatrice è stata Bologna, con 2.868.

Tommaso Vezzani