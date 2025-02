Bolletta di 2.500 euro a una donna di 93 anni

"Siamo stanchi di questa situazione. Mia suocera di 93 anni, a causa di una perdita d’acqua, ha ricevuto un’altra maxi-bolletta che non pagherà". A denunciare il problema è Alessandro Zanetti, preoccupato per il possibile distacco dell’utenza dell’acqua utilizzata dall’anziana suocera che vive a Rubiera in una casa popolare.

"L’anno scorso, come raccontato dal vostro giornale, aveva già ricevuto due bollette del servizio idrico da oltre 12.500 euro – spiega Zanetti –. Poi Iren-Ireti, grazie all’intervento del sindaco Cavallaro, aveva provveduto ad annullarla. Ora è però arrivata un’altra fattura da 2.500 euro in quanto la riparazione effettuata da Iren stessa due anni fa si è tornata a rompere. Noi abbiamo prontamente segnalato l’ulteriore perdita dopo che mia moglie si è accorta che il contatore girava anche con i rubinetti chiusi. Abbiamo fornito tutti i dati richiesti: foto, video, spese per il muratore. Stavolta non hanno annullato completamente la bolletta perché ci comunicano che una nuova loro legge interna sostiene che se si verificano due perdite in due anni la bolletta viene ridotta solo in piccola parte. Da 2.500 a 1.770 euro, pagabili a rate".

In totale alla pensionata sono arrivate in due anni bollette per 15mila euro circa. Per il genero Zanetti "non è accettabile inviare queste fatture per un ente che commercializza acqua, specialmente verso persone, come in questo caso, molto anziane e con seri problemi di salute. Iren dovrebbe installare dei contatori smart in modo da intercettare subito eventuali perdite ed evitare lo spreco di acqua nonché di tempo e disagi inutili alle persone, causati da raccomandate con minacce di interrompere l’utenza. Avevo già perso tanto tempo e pensavo che l’incubo fosse terminato, ma purtroppo è ricapitato".

Zanetti riferisce che la suocera non pagherà mai l’importo 1.770 euro "considerato che non ha la disponibilità economica per sostenere questa spesa elevata e inoltre dal suo rubinetto non è mai uscita tutta quell’acqua, ma è finita nel sottosuolo. Mia suocera abita nelle case popolari di proprietà del Comune di Rubiera in quanto non si può permettere di pagare un affitto normale. Speriamo nella risoluzione definitiva della problematica".

m. b.