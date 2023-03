"Bolletta Ireti da quadrimestrale a trimestrale Dopo la Tari in anticipo, Iren ci è ricascata..."

"Iren ci risiamo". Francesco Fantuzzi (foto), comitato Reggio Città Aperta, attivista e socio di minoranza della multiutility ha raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini su una "nuova modifica del sistema di fatturazione, stavolta per il servizio idrico" che passa da quadrimestrale a trimestrale. Due settimane fa era arrivata la prima rata di Iren sull’ex Tari (tassa rifiuti) anticipata al 31 marzo, quando di norma invece avrebbe avuto scadenza il 30 giugno. Un’altra stangata sulle spalle delle famiglie, già gravate dalla crisi, costrette a pagare in anticipo. In quella occasione le proteste raccolte via social dai comitati avevano portato Iren a un dietrofront: di fatto i bollettini rimanevano con scadenza 31 marzo, ma i cittadini possono pagarla entro il 30 giugno senza un cent di mora. Tutto finito? Apparentemente no. Perché secondo Fantuzzi, sistemata la tassa dei rifiuti, ora la nuova grana, stavolta sul servizio idrico. "Ricordiamo che questa fattispecie, seguendo la volontà referendaria (col voto del 2011 dove fu decisa la gestione pubblica dell’acqua, ndr), non dovrebbe produrre alcun profitto. E invece oggi rappresenta quasi un quarto del margine lordo del gruppo: di base la cassaforte di Iren". Infine attacca: "Un colpevole silenzio di un’amministrazione che ancora dimostra di curare gli interessi dell’azienda e non dei cittadini. Sia fatta chiarezza sul bilancio, prima che sia troppo tardi".