"Bollette, bruciati 279 milioni in più dalle aziende"

È stato un 2022 nero per le piccole imprese reggiane sul fronte caro bollette. E basta un dato a testimoniarlo: rispetto al 2021, le aziende del nostro territorio hanno avuto un salasso da 279 milioni di euro in più solo a causa dei rincari energetici. Un grido di allarme preoccupante quello lanciato dall’ufficio studi di Lapam Confartigianato, nel fare i conti di un anno disastroso legato al conflitto ucraino che non ha fatto sconti nemmeno a livello nazionale.

Secondo le analisi di Confartigianato, le piccole imprese italiane hanno bruciato 18 miliardi di euro in più rispetto all’anno precedente per la luce elettrica, ed altri 5,9 per il gas per un ‘buco’ che sfiora i 24 miliardi di euro. Per arrivare a cifre simili, secondo Lapam, i conti sono presto fatti. I prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili sono più che raddoppiati da un anno all’altro: a dicembre 2022, il rincaro nella nostra provincia era del 121,5%, in linea con le dinamiche regionali e nazionali.

"Servono riforme urgenti per venire in aiuto degli imprenditori che hanno dovuto far fronte a un caro-bolletta senza precedenti – le parole di Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato – La missione del Governo in Algeria, da poco conclusa, ha consolidato i rapporti con il paese che nel 2022 è diventato il nostro principale fornitore di gas (bypassando così, almeno sulla carta, la Russia di Putin, ndr), e questa è una notizia positiva". D’altro canto Carlo Alberto Rossi, segretario generale di Lapam, ha aggiunto: "Nel nostro piccolo mettiamo a disposizione il consorzio CenPi che dopo un’analisi approfondita riesce a garantire le migliori condizioni contrattuali, permettendo di ottenere le materie prime a un costo più agevolato e utilizzando la forza del gruppo d’acquisto. Inoltre forniamo una consulenza dedicata che consente di essere aggiornati in tempo reale sulla situazione del mercato energetico".

Infine Rossi conclude: "Inoltre il nostro servizio affianca il cliente nell’ottenere eventuali agevolazioni statali attualmente presenti. La necessità di contenere i costi di approvvigionamento dell’energia, però, rimane uno dei nodi principali da risolvere all’interno della politica energetica nazionale".