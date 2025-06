Bollette, condominio riceve insoluto di oltre 11mila euro. Cittadini: "Ma non siamo tutti morosi, Iren ci ascolti"

"Iren ci intima di pagare, altrimenti staccano l’utenza a circa una trentina di nuclei familiari. Ci sembra assurdo, vogliamo che ci spieghino perché". Sono andate nel panico le famiglie di via Bolognesi numero 3, alcuni giorni fa, quando si sono viste recapitare una lettera da parte di ‘Iren Mercato’. Il dettaglio è impietoso: 11mila 429,27 euro di insoluto per un’utenza non meglio specificata su carta. Per capire quale, bisogna risalire al numero delle fatture in evidenza. "Ma di sicuro non si tratta di tutte la famiglie del condominio morose, ma a quanto ci risulta sarebbero una manciata, forse 6 o 7. Impossibile, per quanto ci risulti, che addirittura per la morosità di alcuni debbano staccare l’utenza a tutto il condominio", spiega Rostyslav Britskyy, condomino che ha deciso di esternare il disagio di molti. In verità, la lettera parla di ’sospensione o riduzione’ dell’erogazione in caso di mancato pagamento entro 15 giorni della notifica dell’avviso. Un’eventualitàm che spaventa com’è normale che sia.

"Abbiamo chiamato il servizio di Iren e ci è stato detto che si tratta di bollette del teleriscaldamento (ora non necessario, ndr), che è centralizzato e che tutti noi devono versare al condominio durante l’anno – in questo caso sarebbero i mesi di febbaio, marzo e aprile del 2025 –. L’amministratore del condominio l’abbiamo interpellato, vogliamo però essere sicuri di quali fatture si tratti. E’ davvero solo il teleriscaldamento? Conosciamo sentenze di tribunali amministrativi che escludono categoricamente la disattivazione delle utenze di tutto il condominio solo per la morosità di alcuni – continua Britskyy –, vogliamo vederci chiaro". Iren, interpellata dal Carlino, chiarisce che "non ci sarà la sospensione del servizio". Secondo quanto si apprende, come da prassi è stata mandata una diffida dopo i certificati mancati pagamenti. La multiutility fa però sapere che verrà contattato l’amministratore di condominio per capire come saldare queste morosità. Una strada per il dialogo, dopo i timori dei giorni scorsi.