Bollette di luce e gas. Un aiuto alle famiglie

Il Comune di Albinea in aiuto di un centinaio di famiglie per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Una notizia certamente importante per molti cittadini per sostenerli nelle spese delle utenze domestiche che spesso causano problemi e difficoltà nei bilanci di tante famiglie.

Sono state dunque 102 le famiglie che hanno ricevuto un aiuto da parte del Comune per pagare le bollette nel 2023.

Come era accaduto nel 2022, l’amministrazione di Albinea aveva deciso di ridestinare fondi dal proprio bilancio per andare incontro ai cittadini visto l’alto costo delle utenze, dovute all’aumento della materia prima, verificatesi in particolare nei primi mesi del 2023.

Lo stanziamento complessivo è stato di 38.900 euro e ha riguardato i nuclei con fascia Isee da 0 a 30mila euro.

"La decisione – dicono dal Comune – di destinare queste risorse a tale scopo è frutto di un tavolo di lavoro congiunto al quale hanno partecipato tutti i gruppi consiliari".

L’aiuto, una tantum, è stato proporzionato al numero di componenti dalla famiglia con il versamento da 300 euro per i nuclei composti da uno o due membri, fino a cinquecento euro per famiglie con cinque o più persone. Condizione indispensabile era essere residenti sul territorio albinetano.

L’assessore al welfare Roberta Ibattici ha spiegato che anche nel 2023 il Comune "ha messo a disposizione risorse del proprio bilancio per dare un contributo economico straordinario alle famiglie in difficoltà per aiutarle a far fronte al pagamento delle utenze in una iniziativa condivisa dai consiglieri di maggioranza e di minoranza".

L’assessore Ibattici ha inoltre annunciato altre iniziative simili per sostenere pure le associazioni e gli enti del terzo settore. "Oltre alle famiglie e con un bando separato, daremo un aiuto concreto anche alle associazioni ed enti del terzo settore che rappresentano la vera ricchezza della nostra comunità", evidenzia Roberta Ibattici.

La scorsa estate il sindaco Nico Giberti aveva sottolineato che nel 2023 "abbiamo rifinanziato il bando per venire incontro a chi fatica a far fronte ai costi dell’energia".

Il sindaco di Albinea aveva anche ricordato che nel 2022 erano state invece "oltre duecento le famiglie che avevano avuto un aiuto per pagare le utenze".

