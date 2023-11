Bollette e mercato libero: l’incontro al Centro Insieme

Le bollette fuori controllo preoccupano i pensionati, ma non solo, nessuno ne parla e ad oggi nessuna proroga da parte del Governo per il mantenimento del controllo del mercato a tutela dei costi del gas e dell’energia elettrica. Sul tema si è svolta ieri una pubblica assemblea al Centro Insieme di Castelnovo Monti, promossa da Cna pensionati, Spi Cgil, Auser, Federconsumatori, Centro Sociale Insieme e la Lanterna di Diogene. Finora non c’è stata molta informazione alle famiglie sul cambiamento del sistema per cui sia il gas che l’energia elettrica passeranno dal mercato tutelato al mercato libero. La tutela del prezzo, se non interviene il Governo, scade il prossimo 31 dicembre per il gas e il 31 marzo 2024 per l’energia elettrica.

Marcello Confetti, presidente Cna pensionati, ha ricordato che con l’entrata in vigore del mercato libero si prevede un’esplosione di offerte. "Già ne riceviamo molte tra lettere e telefonate – ha aggiunto – per cui dobbiamo fare molta attenzione perché in tutto questo movimento c’è anche il rischio di truffe. Il nostro intento è di spiegare cosa succederà con il mercato libero che implica offerte concorrenziali e, secondo alcuni, bollette meno care".

Lucia Lusenti di Federconsumatori, ha parlato del sistema rispondendo ai quesiti posti. Sullo stesso tema dell’energia che cambia, è stato indetto per il 5 dicembre prossimo alle ore 14,30 presso il Centro Civico di Collagna (comune Ventasso) un incontro nel quale interverranno Rino Soragni della Federconsumatori di Reggio Emilia e Amabile Carretti della Segreteria Spi Cgil di Reggio Emilia.

