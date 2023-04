"Bollette Iren incomprensibili, semplificatele!"

Che sforzo che richiede la lettura di una qualsiasi bolletta! Innanzitutto non tema di essere lei cocciuta. Comprendere realmente cosa stia dietro a quella pioggia di cifre scritte in carattere 8, fitte fitte su un origami da scartare e pregare, non è semplice per nessuno. Paiono geroglifici a volte. E non riguarda soltanto il teleriscaldamento, ma ogni tipo di bolletta di qualsiasi compagnia. Lo sforzo di trasparenza richiesto alle società di servizi porta a sindromi da discalculia diffusa... La sua è una richiesta sensata, e per questo temo che non passerà l’esame della burocrazia che invece tende a complicare necessariamente le cose.

Quello che possiamo consigliarle è di chiamare, bolletta alla mano, il numero verde di Iren 800 969 696, a cui dovrebbe trovare un operatore disposto a tradurle dall’aramaico all’italiano corrente quel turbinio di dati. Questo sì che è un suo diritto.

Altra cosa saggia sarebbe quella di chiedere chiarimenti al suo amministratore di condominio, che dovrebbe essere più aduso di chiunque altro a leggere le bollette del teleriscaldamento e farle capire cosa realmente lei stia pagando.