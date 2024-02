Bollette non in buca: "E poi devo pagare di più"

Lettere e bollette non sempre finiscono nella sua cassetta della posta. Trovandosi con l’ingresso di casa in un cortile interno, raggiungibile solo attraverso un piccolo viottolo, una pensionata ottantenne, residente a Solarolo di Guastalla, lamenta un disservizio postale che sembra durare da qualche tempo. L’anziana, infatti, con grande malcontento segnala come periodicamente si trovi la corrispondenza praticamente sul ciglio della strada, bagnata quando piove, lamentando pure il mancato ricevimento di alcune bollette di utenze varie, tanto da vedersi poi arrivare solleciti di pagamento con relativi maggiori importi dovuti al ritardo.

"Ho segnalato la situazione all’ufficio postale – conferma la signora Rosa Sodano – e mi sono recata pure alla caserma dei carabinieri per informare del disservizio di cui sono vittima. In Posta mi è stato detto che dovrei installare una cassetta per le lettere affacciata sulla strada. Ma per farlo dovrei attaccare la cassetta su pareti esterne che appartengono ad abitazioni di altre persone. Non è mia proprietà. Non mi è possibile effettuare questa operazione, in quanto andrei ad occupare uno spazio che non mi appartiene. La mia cassetta è regolarmente in un cortile interno. Ed è lì che gli operatori delle poste devono consegnare lettere, bollette e quant’altro a me destinato".

E aggiunge: "Sono preoccupata soprattutto per la mancata consegna di bollette, che non mi permette di pagare nei termini previsti, con il rischio di dover versare delle somme in più per interessi e penali. Chiedo il diritto di ricevere regolarmente la posta, senza questi disservizi che possono essere facilmente evitabili".

a. le.