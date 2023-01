Bollette, Sos di Federconsumatori "Forse ci chiederanno gli arretrati"

Finora non è andata malissimo": dice tutto la prima risposta di Rino Soragni, presidente Federconsumatori Reggio Emilia. Dalle sue parole emerge il bilancio sull’emergenza energetica nel 2022 ma anche l’enorme preoccupazione per il futuro: "L’anno scorso la crisi è stata contenuta grazie ai risultati straordinari dell’economia nazionale e ai quasi 80 miliardi di investimenti del governo Draghi, ma nel 2023 molti strumenti mancheranno anche se il nuovo governo ha stanziato 20 miliardi per l’energia fino a marzo. L’inflazione sarà al picco e il prezzo del carburante non sarà più calmierato".

La novità peggiore però è un’altra: "La sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione a Iren. Non solo dal 23 dicembre le compagnie possono modificare i contratti a scadenza, il decreto è anche retroattivo e potranno addirittura chiedere gli arretrati, quei soldi che non avevano potuto esigere a causa del blocco imposto dal governo Draghi: noi chiederemo un confronto con le aziende ma il mercato dell’energia è una giungla, alle famiglie arriveranno sberle non da poco".

Soragni cita un dato paradossale: "A un certo punto del 2022 ci si aspettava un boom del prezzo del gas e alcune compagnie sono riuscite a vendere ai cittadini contratti di 10 mesi o più con un prezzo fissato tra i 2 e i 3 euro al metro cubo".

Peccato che quella cifra oggi sia ingiustificata: "La produzione è in calo quindi si usa meno gas, i cittadini sono spaventati e risparmiano il più possibile, inoltre stiamo avendo un inverno caldissimo. Tutte queste cose hanno fatto sì che la domanda sia stata finora molto più bassa del previsto, tanto che l’osservatorio nazionale Arera ha fissato il valore reale del gas nello scorso mese a 1,029. Aggiungendoci le spese accessorie si arriva a 1,5 circa. Considerato che una famiglia in media usa 1400 metri cubi di gas in un anno, un contratto sconveniente può fare perdere davvero molti soldi".

Il mercato tutelato in questo senso è onesto: "Le aziende che vi aderiscono devono vendere il gas alla cifra stabilita mese per mese da Arera, non possono speculare e nemmeno fallire, dunque non lasciano a piedi i consumatori. Noi spesso consigliamo di aderire a quello, ma va detto anche che è tenuto in vita da proroghe di anno in anno su cui non si potrà fare sempre affidamento".

Motivo per cui "la soluzione non sta in un mercato o in un’azienda ma nell’informazione e nel coraggio di cambiare: guardandosi attorno i consumatori potrebbero risparmiare diverse migliaia di euro ogni anno. Esiste un sito istituzionale autorevole che non prende soldi dalle aziende energetiche e dunque non ha conflitti di interesse, si chiama ’Arera portale offerte’".

Al di là della crisi energetica, Soragni manifesta grande preoccupazione anche su "i mutui e gli affitti: i mutui a tasso variabile cresceranno fino al 2530%, gli affitti di più del 10%”.

Il consiglio che fa ai consumatori è sempre lo stesso: "Informarsi e guardarsi attorno. Se le cifre sono insostenibili, andare di rivalutazione o rivolgersi ad altre aziende".

Tommaso Vezzani