Bologna, Piacenza e Parma: Ligabue torna a fare tappa in Emilia

Torna in Emilia il tour "Ligabue in teatro. Dedicato a noi" del rocker correggese Luciano Ligabue. Giovedì 31 ottobre i live all’Europauditorium di Bologna, domenica 3 novembre al Municipale di Piacenza e giovedì 7 novembre a Regio di Parma. Concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta (fatta eccezione per Correggio dove si è tenuta una doppia data zero), per garantire al pubblico un’esperienza esclusiva e irripetibile. Per rendere ancor più unico ogni concerto, Luciano Ligabue ha scelto di proporre ogni sera una scaletta diversa, in cui, oltre alle perle nascoste della sua carriera, non mancheranno le hit più amate dal pubblico. Con Liga sul palco il figlio Lenny, Federico Poggipollini, Davide Pezzin, Luciano Luisi.