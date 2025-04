Bolognesi presenta il suo ultimo film

"The Truth on Sendai City" debutta al cinema Rosebud, stasera alle 21, con la partecipazione del regista Marco Bolognesi. Un affascinante film di animazione, che mescola tecniche artigianali con tecniche digitali, ambientata in un futuro distopico e surreale, in cui tre storie d’amore, libertà e potere si intrecciano nella città cyberpunk di Sendai, abitata da donne mutanti, cyborgs e robot. La pellicola si avvale della fotografia di Daniele Ciprì e delle voci di Michael Bruce Sterling e Jasmina Tesanovic. La proiezione viene introdotta da Nicola Dusi, docente di Unimore, e dallo stesso regista. Info: www.comune.re.it/rosebud