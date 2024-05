Bolognini rinviata a giudizio in Piemonte

È stata rinviata a giudizio Nadia Bolognini, al termine dell’udienza preliminare a Torino incentrata sul presunto affido pilotato di due fratellini nigeriani. La psicologa 54enne, ex moglie di Claudio Foti - quest’ultimo già assolto in via definitiva nel processo reggiano con rito abbreviato - figura pure tra i 17 imputati che nella nostra città stanno affrontando il dibattimento scaturito dall’inchiesta ribattezzata ‘Angeli e demoni’. Anche nel tribunale piemontese Bolognini si difenderà nel rito ordinario insieme a due madri affidatarie, che sono una poliziotta e un’impiegata: le tre imputate sono state rinviate a giudizio sabato dal gup Stefano Sala, che ha prosciolto altre sei persone tra cui neuropsichiatri infantili e operatori dei servizi sociali. Sarà vagliata una vicenda che presenta analogie con quella di Bibbiano: stavolta si parla di un singolo caso di affidamento di due bambini a una coppia di donne, secondo il pubblico ministero Giulia Rizzo avvenuto attraverso relazioni infondate e testimonianze inattendibili. Sono stati contestati a Bolognini i reati di falso e frode processuale; ad altri imputati, a vario titolo, anche l’abuso d’ufficio, l’accesso abusivo al sistema informatico (su cui tre poliziotti e un’avvocata avevano chiesto la messa alla prova), oltre alla truffa ai danni dei minori e del Comune di Torino, che tra il 2013 e il 2021 erogò alle affidatarie 115mila euro come rimborso spese, accusa quest’ultima caduta in udienza preliminare.

al.cod.