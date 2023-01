Bomba "ananas" sul marciapiede, allarme a Roncolo

Il luogo del rinvenimento dell'ordigno

Quattro Castella (Reggio Emilia), 15 gennaio 2023 – Momenti di preoccupazione, ieri sera verso le 20, quando a Roncolo di Quattro Castella è stata segnalata la presenza di una bomba granata tipo “ananas”, che si trovava accanto a un marciapiede, non distante da alcune abitazioni. Un passante ha notato l’oggetto, lo ha riconosciuto come un possibile ordigno e ha subito segnalato il fatto ai carabinieri. L’area è stata delimitata per motivi di sicurezza, in attesa dell’arrivo sul posto del nucleo artificieri dell’Arma, arrivati da Bologna. Solo verso le 22,30 l’allarme è rientrato, in quanto gli esperti hanno verificato che si trattava di un simulacro inerte, privo di carica e dunque inoffensivo, che non poteva esplodere. Ora si sta indagando per cercare di risalire al motivo che ha portato all’abbandono in quel luogo della bomba, ormai inoffensiva, ma che ha provocato allarme per oltre un paio d’ore nella zona di Roncolo.