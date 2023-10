Bomba carta esplosa, il tifoso era recidivo

Era un ’diffidato‘. Aveva appena finito di scontare il Daspo il 27enne ultrà granata che domenica scorsa è rimasto ferito dallo scoppio di una bomba carta prima del match Reggiana-Venezia. Emergono nuovi dettagli sul giovane tifoso al quale è stata amputata una mano nella notte di lunedì dopo essere stato operato al Policlinico di Modena dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata: oltre all’arto, ha subito diversi traumi al volto e all’udito con interessamento del timpano. Il ragazzo era recidivo. E da pochi mesi era stato ‘riabilitato’ al tifo allo stadio. Oltre alle conseguenze ben più gravi di salute, ora rischia un nuovo Daspo così come una denuncia penale per accensione di oggetti pericolosi. La Digos della questura reggiana sta ancora scandagliando le immagini dei video di quanto accaduto. I fatti risalgono alle 16 di domenica pomeriggio, a rica due ore e mezza dall’inizio della partita. Il rischio alto di tafferugli tra le tifoserie rivali, si sapeva, era alto. Gli ultras del Venezia erano arrivati in stazione. La polizia era pronta a gestire il loro arrivo in piazzale Marconi, con un bus predisposto ad accompagnarli direttamente allo stadio. I veneti però hanno cercato di sviare andando appunto verso la galleria, ma la loro ’fuga’ è morta sul nascere. Nel frattempo la voce tra i tifosi reggiani si era già sparsa. Quindi le Teste Quadre sono partite a piedi da via Gramsci, dove c’è il loro ‘quartier generale’, per andare verso via Adua e affrontare i veneti, storici alleati degli ultras del Modena (alcuni sostenitori ‘canarini’ erano presenti a dare manforte nelle inconcepibili logiche del tifo). All’altezza dell’incrocio tra via Gramsci (già via Regina Margherita in quel tratto) e via Cadoppi, c’è stata l’esplosione della bomba carta. Stando agli ultimi accertamenti, sarebbe escluso l’incidente e che l’oggetto pirotecnico fosse stato difettoso. Così come si esclude che il bersaglio potessero essere i poliziotti. Piuttosto, l’ipotesi più accreditata è quella di un’azione dimostrativa da parte del tifoso, come a dire ai veneti: "Noi ci siamo, stiamo arrivando...".

dan. p.