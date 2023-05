Bomba d'acqua sulla Bassa reggiana, grandine a Boretto

Boretto (Reggio Emilia), 24 maggio 2023 - Un forte temporale ha scaricato per circa mezz’ora una notevole quantità di pioggia sulla Bassa Reggiana, nel tardo pomeriggio, colpendo in particolare Boretto, anche con grandine. Interessata in particolare la zona tra il centro del paese e la frazione di San Rocco. I canali di scolo si sono riempiti in breve tempo con allagamento di alcune strade, in particolare tra via Vallini e via Bigliardi, dove sono stati inondati d’acqua diversi campi e pure alcune abitazioni. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla per aiutare i proprietari e togliere parte dell’acqua dai piani bassi. I danni strutturali sono comunque limitati. Secondo Coldiretti la grandine ha danneggiato in particolar modo le orticole, dentro e fuori serra, e le bombe d’acqua hanno allagato le coltivazioni. Sarà cura dei tecnici di Coldiretti Reggio Emilia raccogliere nei prossimi giorni tutte le segnalazioni dei danni subiti dalle aziende. Sono stati mobilitati anche cantonieri comunali, carabinieri, polizia locale e i tecnici del consorzio di bonifica. Solo dopo un’ora dal temporale la situazione ha iniziato a normalizzarsi, pur se alcune strade erano ancora allagate, a causa dei canali pieni a destra e a sinistra della carreggiata. La grandine ha fatto cadere pure parecchie foglie, le stesse che hanno contribuito a intasare i tombini, favorendo così gli allagamenti. Anche il sindaco borettese, Matteo Benassi, ha seguito direttamente le operazioni di messa in sicurezza, con interventi pure in pieno centro, dove al culmine dell’acquazzone si sono avuti alcuni allagamenti di strade. Non si registrano conseguenze alle persone.