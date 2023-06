Bomba d’acqua, arriva un fiume di fango

di Settimo Baisi

Situazione drammatica ieri pomeriggio tra i comuni di Baiso, Toano e Castellarano a causa di un improvviso e violento temporale che ha interessato varie zone, ma, principalmente, Ponte Secchia e San Cassiano. Case allagate, alberi caduti e fiumi d’acqua torbida si sono riversati su strade provinciali e comunali della zona trascinando detriti ovunque con grande preoccupazione degli abitanti. L’intensità delle precipitazioni abbattutesi su alcuni campi seminati a monte della Sp 19 ha fatto sì che il fosso che costeggia una carraia si ostruisse ben presto di terra trasformando la carraia stessa in una sorta di letto di un torrentello di acqua e fango che ha finito per invadere a valle la strada provinciale, intasando inevitabilmente le griglie. Intervenuti sul posto gli uomini della Protezione civile, Vigili del fuoco e Carabinieri delle stazioni di Baiso, Castellarano e Castelnovo Monti e le squadre della Provincia.

La zona che ne ha risentito maggiormente, come detto, è stata quella di Ponte Secchiadove è arrivato un vero fiume di fango . Paura anche a Roteglia dove è crollato un albero a Roteglia, caduto sulle macchine in sosta lungo la strada, per fortuna senza causare feriti.

La violenza del temporale ha poi causato seri danni alla viabilità locale, soprattutto alle strade provinciali Spr 486 (chiusa temporaneamente al transito) e alla Sp 19. Su queste strade, invase dalla massa di acqua, fango e pietrame rendendo impossibile il regolare transito veicolare, sono intervenuti gli uomini della Protezione civile e già nella tarda serata le strade erano state ripulite. Nelle zone più colpite sono stati mobilitati operai e tecnici comunali con i sindaci Fabrizio Corti di Baiso e Vincenzo Volpi di Toano presenti sul territorio interessato dalla precipitazione e conseguenti allagamenti. Secondo l’informazione del sindaco Corti, ci sono state anche case allagate a Punte Secchia, Debbia e a San Cassiano. Per il sindaco Volpi di Toano, si è trattato di attraversamenti stradali che non hanno contenuto la piena con conseguente invasione delle strade di acque torbide e detriti, soprattutto lungo le strade di Corneto, Cavola e Stiana. Una signora di Cerredolo ha postato sui social questo invito-testimonianza: "Ragazzi reggiani, prestate molta attenzione se transitate da Ponte Secchia: la zona è tutta invasa di acqua, fango e detriti. Ho avuto paura di essere travolta dall’acqua che scendeva dalle colline del versante San Geminiano. Ci sono anche dei grossi sassi per la strada, non ho visto segni di grandine".