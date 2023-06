Bomba d’acqua e canali esondati "In farmacia 100mila euro di danni"

di Matteo Barca

"Il nostro magazzino è stato allagato: danni per oltre 100mila euro tra i farmaci da gettare e danneggiamenti elettrici". Il dottor Giuseppe Campo della farmacia di Sant’Antonino è ancora al lavoro per ripulire il fango.

Lo scenario è impietoso, dopo la bomba d’acqua che martedì pomeriggio ha colpito il comprensorio ceramico reggiano e le frazioni di Casalgrande.

Ieri per tutto il giorno sono continuate le attività di pulizia e controllo nelle zone flagellate dal maltempo. La zona più critica è quella di Sant’Antonino dove in via Statale un garage è stato invaso dall’acqua con all’interno diverse auto e moto d’epoca tra cui Ferrari e Rolls Royce. Allagato pure l’attiguo capannone dello studio fotografico industriale: "Dalla collina – spiega un responsabile – sono scesi dei torrenti d’acqua che hanno poi riempito l’area per un’altezza di un metro e mezzo".

A Veggia è invece esondato il Rio Rocca con abitazioni allagate. Luisa Catellani, titolare della scuola di danza Focus Happy Time di Veggia racconta che la struttura "è stata allagata con fango e acqua dal Rio Rocca che è esondato: il cortile era un fiume. Ero sconvolta e spaventata. Anche un parcheggio era allagato. Fortunatamente i danni sono limitati e siamo riusciti a tamponare la pista da ballo".

Il vicino Michele Geti è molto arrabbiato: "In questi anni non è stata compiuta la manutenzione e pulizia del Rio Rocca. L’acqua ha raggiunto il livello di un metro e settanta di altezza. Nei garage si trovavano tre auto e strumenti musicali. Ora dovremo quantificare i danni dopo la pulizia delle cantine".

I problemi non sono mancati nemmeno a Villalunga; mentre a Casalgrande le zone più colpite sono via Canaletto, Dinazzano all’altezza della rotonda all’incrocio con via Ripa, il tratto finale di via Statutaria in corrispondenza delle scuole di Sant’Antonino. Allagata la palestra della scuola secondaria di primo grado. Impegnati vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e Protezione civile. I pompieri, tra Casalgrande e Castellarano, hanno eseguito circa 25 interventi.

"Il punto più critico – ha detto il sindaco Giuseppe Daviddi durante un sopralluogo – è in via Rio Rocca a Veggia con alcune case allagate. Problematiche pure a Sant’Antonino e nel centro di Casalgrande".

Non sono mancate le polemiche politiche con il consigliere del Pd Matteo Balestrazzi che ha attaccato l’amministrazione: "È inaccettabile che dalle 17 di martedì alle 10 di ieri non ci sia stata una comunicazione ufficiale di aggiornamento da parte del Comune in merito al nubifragio che ha colpito il nostro territorio". Daviddi ha poi risposto: "Nelle ore in cui Balestrazzi si aspettava una comunicazione da parte mia ero operativo sui luoghi dove c’erano problemi assieme alla Protezione civile. Fino alle 1.30 di martedì notte sono personalmente rimasto assieme alle famiglie colpite e ieri nuovamente sin dalle prime ore della giornata per cercare di dare un aiuto concreto".

Il forte temporale ha provocato danni anche a Castellarano e Scandiano. La situazione in via Canaletto ad Arceto, via Madonna della Tosse e via Fulvia a Chiozza è rientrata nella normalità grazie al lavoro degli operai del Comune di Scandiano, Protezione civile e cittadini.

"Il rio che fiancheggia – evidenzia l’assessore scandianese Claudio Pedroni – via Canaletto è esondato con tre case allagate: è stata evitata l’evacuazione, inizialmente prevista, di una famiglia".