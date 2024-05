Bomba d’acqua, grandine e vento. Strade allagate e scuole chiuse

Una bomba d’acqua con violenta grandinata si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri sulla Bassa Reggiana, soprattutto tra Novellara e Reggiolo. Proprio a Novellara la ’supercella’ ha scaricato oltre 33 litri d’acqua per metro quadrato, in meno di venti minuti. Il tutto accompagnato da una grandinata con chicchi di medie dimensioni – tra le più violente degli ultimi anni nella zona – defogliando colture e alberi, oltre a creare un ’effetto nevicata’ in vari quartieri. Disagi al traffico per oltre un’ora per le strade allagate.

Acqua anche in scantinati e garage di diversi quartieri e in istituti scolastici. Il sindaco Elena Carletti ha confermato per oggi la chiusura delle scuole d’infanzia di via Indipendenza, a causa di infiltrazioni e allagamenti in spazi interni. Simile problema agli scantinati della scuola elementare, dove è allestita la mensa: questa scuola oggi resta aperta, ma con il pranzo servito nelle aule. Sempre a Novellara il forte temporale ha favorito un incidente in via Malagoli, nella zona del centro commerciale. Un giovane di 26 anni si sarebbe sporto verso il parcheggio proprio mentre era in corso la grandinata: con l’ombrello non si è accorto di un’auto transitava verso il parcheggio. Il pedone è stato investito, riportando traumi ortopedici piuttosto seri. Dopo gli accertamenti del personale medico, il giovane è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per svuotare i piani bassi allagati di edifici, soprattutto nel centro abitato novellarese. E poi acqua su parecchie strade, fino a quando l’interruzione della pioggia ha permesso alle condotte fognarie di assorbire la notevole quantità di pioggia caduta al suolo. A Novellara tecnici comunali e Protezione civile si sono attivati, anche per eventuali alberi caduti, oltre che per allagamenti.

Mobilitati anche la polizia locale e i carabinieri. Evidenti disagi pure nella vicina Reggiolo, dove sono state diverse le strade rimaste allagate, con problemi di viabilità. Non sono mancati scantinati e piani bassi a loro volta allagati.

Qualche problema si è registrato pure per il forte vento, nella zona di Santa Vittoria al confine con Novellara, dove alcuni pannelli in metallo, a ridosso di un’azienda, sono stati divelti, cadendo su una recinzione. Avviato il monitoraggio sulle conseguenze della grandine alle colture agricole.